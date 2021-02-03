Уряд зменшив фінансове навантаження на туроператорів в умовах карантину – МКІП

Кабінет Міністрів на засіданні 3 лютого ухвалив зміни до додатку до урядового розпорядження від 13 лютого 2019 року №76, які врегулюють встановлення граничних термінів розрахунків в іноземній валюті під час надання туристичних послуг.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

«Це рішення уряду дасть змогу уникнути додаткового фінансового навантаження на туроператорів через нарахування пені та їх подальшого потенційного банкрутства в умовах кризи», – йдеться в повідомленні.

У МКІП нагадали, що через запроваджені протиепідемічні заходи з метою протидії поширенню COVID-19, а також закриття кордонів для здійснення туристичних поїздок на сьогодні виникла об’єктивна проблема, коли туристичні оператори протягом березня-грудня 2020 року не мали реальної спроможності відправити українських туристів за кордон за оплаченими ще з кінця 2019 року угодах. Це, зокрема, зумовлює порушення валютного законодавства України з боку туристичних операторів.

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Окремі країни в межах національного законодавства також додатково унормували можливість загального відтермінування окремих зобов’язань підприємств туристичної галузі, що ставило вітчизняних туроператорів у нерівні умови.