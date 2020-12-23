Туроператори почали виконувати рекомендації АМКУ щодо вказування цін у гривнях

Десять найбільших туроператорів України виконали рекомендації Антимонопольного комітету України (АМКУ) і почали вказувати вартість турів на своїх сайтах у гривнях без «власного курсу валют».

Як передає Укрінформ, про це повідомив керівник Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Олексій Хмельницький у Фейсбуці.

"Це відповідальне рішення бізнесів, ухвалене в інтересах споживача, і це прекрасний приклад того, як бізнес може співпрацювати з АМКУ", – написав Хмельницький.

За його словами, в АМКУ очікують, що й інші туроператори почнуть вказувати актуальні ціни на тури.

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Як повідомляв Укрінформ, тимчасова адмінколегія АМКУ 2 грудня рекомендувала туристичним операторам вказувати вартість турів на своїх сайтах у гривнях без так званого власного курсу валют.