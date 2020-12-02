АМКУ рекомендував туроператорам вказувати ціну на подорожі у гривнях

Тимчасова адмінколегія Антимонопольного комітету України (АМКУ) рекомендувала туристичним операторам вказувати вартість турів на своїх сайтах у гривнях без так званого власного курсу валют.

Як передає Укрінформ, про це повідомив керівник Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Олексій Хмельницький у Фейсбуці.

«У туристичних операторів є 10 днів на те, щоб змінити та привести до вимог конкурентного законодавства рекламу цін своїх турів на сайтах та інформувати споживачів у спосіб, що не вводитиме в оману», – написав Хмельницький.

Він розповів, що під час розслідування АМКУ виявив, що реклама турів «у доларах» насправді вводить клієнтів в оману через непрозорі правила визначення туроператорами «власного курсу валют». Тому комітет 2 грудня надав обов’язкові до розгляду рекомендації: реклама турів має містити точні й чесні ціни у гривнях, без використання «власного курсу валют».

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Хмельницький зазначив, що в разі невиконання рекомендацій оператори змушені будуть заплатити штраф.

За його словами, на зустрічі з операторами голова АМКУ Ольга Піщанська обговорила це рішення з представниками туроператорів, і вони пообіцяли виконати його вчасно.

За даними окремих ЗМІ, курс, за яким оператори розраховують вартість туру, в середньому на гривню вищий за банківський, тому лише на різниці курсу оператори заробляють понад тисячу гривень на одній путівці.