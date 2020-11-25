Україна підписала безвіз із карибською країною

Україна та Сент-Вінсент і Гренадіни уклали угоду про безвізовий режим.

Як передає Укрінформ, про це на своїй сторінці в Твіттері повідомив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.

«Сьогодні разом з верховним комісаром Сент-Вінсенту і Гренадін у Великій Британії Ценіо Люїсом ми запустили безвізовий режим. Крок за кроком і всі країни Співдружності стануть безвізовими для українців», - написав Пристайко.

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And today with H.E. Mr. Cenio Lewis, High Commissioner of SVG to the UK (@svghighcom) we launched #visafree regime. Step-by-step and all the #Commonwealth nations gonna be visa-free for Ukrainians. Looking at you, #Australia, #Canada and #UK 😉 pic.twitter.com/4iIqrcMtwN — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) November 25, 2020

Український посол у Лондоні назвав запуск безвізу швидкою дипломатичною перемогою, оскільки дипломатичні відносини між Україною і Сент-Вінсентом і Гренадінами були встановлені лише в 2019 році.

Реалізація даного рішення дозволить запровадити безвізовий режим взаємних поїздок для громадян України і Сент-Вінсента і Гренадін терміном до 90 днів протягом 180 днів.

Як відомо, Сент-Вінсент і Гренадіни – це острівна держава в Карибському морі (незалежна від Великої Британії з 1979 року) з розвиненим туризмом і сільським господарством. Входить до Британської Співдружності націй.