Уряд схвалив проєкт угоди про безвіз із Сент-Вінсент і Гренадінами

Уряд схвалив проєкт Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Сент-Вінсент і Гренадін про взаємне скасування візових вимог.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, відповідне розпорядження ухвалили на засіданні уряду 9 жовтня без обговорення.

"Уповноважити Надзвичайного і Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії Пристайка Вадима Володимировича підписати зазначену Угоду", – йдеться в документі.

Як зазначається у пояснювальній записці, у межах підписання 25 вересня 2019 року Спільного комюніке про встановлення дипломатичних відносин між Україною та Сент-Вінсент і Гренадінами було досягнуто домовленості щодо укладення двосторонньої угоди про запровадження безвізових поїздок громадян України та Сент-Вінсент і Гренадін.

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Проєктом Угоди передбачається запровадження безвізового режиму взаємних поїздок громадян України та Сент-Вінсент і Гренадін строком до 90 днів упродовж 180 днів.

Сент-Вінсент і Гренадіни — незалежна держава в групі Навітряних островів Малих Антильських островів. До складу території входять відносно великий острів Сент-Вінсент і близько 32 дрібних островів, які входять до групи Північні Гренадіни, а також рифів Тобаго. Загальна площа островів — 389,3 км², з них Сент-Вінсент — 344 км², Гренадіни — 45,3 км². Назва країни походить від імені святого Вінсента та іспанської провінції Гранада.

Країна – член ООН, Організації американських держав, Британської Співдружності націй, Карибської співдружності (КАРІКОМ), Організації східнокарибських держав.

Фото: www.expresscargocaribbean.world