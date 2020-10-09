Україна і Туреччина домовилися про спільні проєкти з розвитку туризму

Україна і Туреччина домовилися про низку спільних проєктів, спрямованих на розвиток туризму.

Про це розповіла заступник міністра культури та інформаційної політики України Лариса Петасюк в коментарі Укрінформу за результатами 7-го засідання Українсько-турецької комісії з питань туризму, що відбулося в Анкарі 9 жовтня.

«Турецьку сторону зацікавили нові туристичні маршрути за проєктом Президента України та уряду «Магніти України»,.. об’єкти культури, культурно-мистецькі заходи. Плануємо розвивати цей напрямок для турецького туриста, знайомити з нашою культурою, новими маршрутами», – розповіла Петасюк.

За результатами засідання підписали спільний протокол та домовилися про посилення співпраці між Туреччиною та Україною у сфері туризму; сприяння поліпшенню балансу туристичного потоку та візового режиму між країнами, розвитку національних туристичних продуктів; участь у спеціалізованих виставках, заходах та туристичних ярмарках.

За словами Петасюк, українська та турецька сторони домовилися про спільне просування на міжнародних платформах та взаємні інвестиції для обох країн, створення «спільного туристичного пакету», співпрацю між неурядовими організаціями та підприємствами, застосування єдиних стандартів якості на туристичних курортах, просування чотирисезонних комплексів відпочинку та оздоровлення, співпрацю в сфері конференц-індустрії та бізнес-туризму.

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Заступник міністра нагадала, що законопроєкт «Про туризм», внесений на розгляд Верховної Ради, передбачає створення національної туристичної асоціації. Тож під час візиту українська делегація ознайомилася з досвідом Туреччини у створенні та діяльності таких об’єднань.

Наступне, 8-ме засідання Українсько-турецької комісії з питань туризму відбудеться в Україні.