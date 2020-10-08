SkyUp відкриває новий напрямок до Туреччини

Авіакомпанія SkyUp Airlines із 27 грудня відкриває новий напрямок до Туреччини – до міста Кайсері.

Про це повідомляється на сайті компанії.

"SkyUp відкриває ще один напрямок до Туреччини - у місто Кайсері, яке називають одним з воріт до Каппадокії. Літатимемо двічі на тиждень з Києва. Перший рейс відбудеться 27 грудня 2020 року", – йдеться у повідомленні.

Рейси відбуватимуться по четвергах та неділях. Тривалість подорожі – будь-яка на вибір пасажира. Квитки вже доступні на сайті авіакомпанії.

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Кайсері – турецьке місто для тих, кому подобається поєднувати різні види відпочинку. Воно лежить в тіні схилів згаслого вулкана Ерджієс – нині гірськолижного курорту.

Із Кайсері легко потрапити до центра Каппадокії – селища і національного печерного парку Гереме, де найбільше готелів і розваг у регіоні.