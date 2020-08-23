SkyUp запровадила платну реєстрацію на рейс в аеропорту

Українська авіакомпанія SkyUp запровадила плату за реєстрацію в аеропорту для більшості категорій пасажирів регулярних рейсів.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу компанії.

Вартість оформлення посадкового талона в аеропорту становитиме 18 євро в еквіваленті національної валюти. Для внутрішніх рейсів нові правила набувають чинності з 1 вересня, для міжнародних — з 1 жовтня.

Зареєструватися безкоштовно можна онлайн в особистому кабінеті користувача на сайті авіакомпанії. Реєстрація онлайн відкривається за 48 годин та закривається за 5 годин до вильоту.

"Самостійне оформлення займає кілька хвилин, натомість дозволяє значно прискорити проходження аеропортових процедур і скоротити можливі черги. Останнє має особливе значення для зменшення ризиків зараження коронавірусною інфекцією", - обґрунтовують у компанії запровадження платної реєстрації на авіарейси.

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Зазначається також, що платна реєстрація вводиться для пасажирів регулярних рейсів. Чартерні пасажири, як і раніше, зможуть зареєструватись безкоштовно як онлайн, так і в аеропорту.

Крім того, для регулярних рейсів залишаються групи пасажирів, звільнені від оплати за реєстрацію: люди старші 60 років; особи, що мають I та II групу інвалідності; учасники АТО/ООС.

До слова, платна реєстрація поки що діятиме тільки в тих аеропортах, де наразі доступна безкоштовна альтернатива онлайн-чекіну.

Як раніше повідомляло агентство, авіакомпанія SkyUp відновила 50% докоронавірусного показника перевезень.