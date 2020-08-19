SkyUp з вересня змінить процедуру повернення вартості квитків

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines з вересня 2020 року змінить систему відшкодування вартості квитків на рейси, що були скасовані у зв’язку із карантинними обмеженнями.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що за кілька тижнів компанія запустить послугу особистого балансу пасажира, на який будуть автоматично зараховані і зберігатимуться кошти за скасований квиток у повному обсязі. Після цього пасажир зможе використати ці кошти на будь-які квитки або послуги авіакомпанії. Кошти залишатимуться на рахунку і будуть дійсні без обмежень у часі і можуть бути використані для будь-якої особи, не лише для власника рахунку.

Зараз, якщо рейс скасовано через карантин або через відсутність дозволу на в’їзд громадян України до певних країн, для відшкодування вартості квитка пасажир може вибрати промокод, безкоштовно змінити дати подорожі протягом року або повернути кошти.

В авіакомпанії також передбачили можливість для пасажира вивести кошти на картку. Для цього в особистому кабінеті можна самостійно оформити і відправити претензію в авіакомпанію. Після її розгляду кошти які підлягають поверненню, будуть зараховані на банківську картку, з якої здійснювалася оплата квитка.

Якщо квиток було придбано без створення особистого кабінету, то його можна зареєструвати через електронну пошту, яка була використана для отримання квитків. Якщо квиток було придбано в авіакасі, для зарахування повної вартості квитка за скасований рейс на особистий баланс потрібно звернутися до авіакомпанії.

Як повідомляв Укрінформ, SkyUp Airlines за липень відновили 50% докоронавірусного показника своєї операційної діяльності. В авіакомпанії зазначили, що за місяць здійснили 704 внутрішні та міжнародні рейси, з них чартерних — 438 і регулярних — 266. Рейсами в межах України компанія перевезла 25 433 пасажири, міжнародними рейсами – 70 974 пасажири.