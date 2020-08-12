SkyUp відновив 50% докоронавірусного показника перевезень
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба авіакомпанії.
"За перший місяць роботи після зняття заборон на пасажирські авіаперевезення всередині країни та за кордон SkyUp відновив 50% докоронавірусної операційної діяльності", - йдеться у повідомленні.
В авіакомпанії зазначають, що здійснили 704 внутрішніх та міжнародних рейсів, з них чартерних — 438 і регулярних — 266.
"Рейсами в межах України ми перевезли 25 433 пасажири. Нашими міжнародними рейсами скористалися ще 70 974 пасажири. З двох поточних міжнародних регулярних напрямків — Албанія і Болгарія — наші пасажири частіше обирали Албанію", - повідомляють в SkyUp.
Також звертають увагу, що чартерними рейсами найбільше пасажирів перевезли до Туреччини, а за напрямком Єгипет найбільшою популярністю користався Шарм-ель-Шейх.
Крім того, у липні SkyUp продовжував здійснювати вантажні перевезення, зокрема, вантажними та пасажирськими рейсами перевезли 23 тонни вантажу.
Як повідомляв Укрінформ, з 5 червня в Україні відновлено після карантинної заборони внутрішнє авіаційне сполучення, з 15 червня Україна почала здійснювати міжнародні авіарейси.