SkyUp відновив 50% докоронавірусного показника перевезень

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines за липень відновили 50% докоронавірусного показника своєї операційної діяльності.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба авіакомпанії.

"За перший місяць роботи після зняття заборон на пасажирські авіаперевезення всередині країни та за кордон SkyUp відновив 50% докоронавірусної операційної діяльності", - йдеться у повідомленні.

В авіакомпанії зазначають, що здійснили 704 внутрішніх та міжнародних рейсів, з них чартерних — 438 і регулярних — 266.

"Рейсами в межах України ми перевезли 25 433 пасажири. Нашими міжнародними рейсами скористалися ще 70 974 пасажири. З двох поточних міжнародних регулярних напрямків — Албанія і Болгарія — наші пасажири частіше обирали Албанію", - повідомляють в SkyUp.

Також звертають увагу, що чартерними рейсами найбільше пасажирів перевезли до Туреччини, а за напрямком Єгипет найбільшою популярністю користався Шарм-ель-Шейх.

Крім того, у липні SkyUp продовжував здійснювати вантажні перевезення, зокрема, вантажними та пасажирськими рейсами перевезли 23 тонни вантажу.

Як повідомляв Укрінформ, з 5 червня в Україні відновлено після карантинної заборони внутрішнє авіаційне сполучення, з 15 червня Україна почала здійснювати міжнародні авіарейси.