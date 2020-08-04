Внутрішні рейси SkyUp завантажені на 62% - пресслужба

Внутрішні рейси української авіакомпанії SkyUp Airlines, які запустили в кінці червня, завантажені на 62%.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі авіакомпанії.

"В кінці червня у в першу чергу ми запустили внутрішні рейси: з Києва, Харкова та Львова до Одеси, а також Київ - Запоріжжя і Львів - Херсон. Завантаження на цих рейсах становить 62%. На цих рейсах ми надаємо соціальні тарифи. І бачимо тенденцію, що пасажири готові купувати квитки в ціновому діапазоні 500-800 грн", - зауважують у пресслужбі.

Зазначають також, що SkyUp працює за лоукост-моделлю і може забезпечувати лише певний відсоток квитків за ціною на рівні 500 грн, а зберегти таку вартість на всьому рейсі неможливо, оскільки ПДВ істотно збільшує собівартість рейсу.

"Таким чином, ми спостерігаємо таку тенденцію: коли в системі залишаються дорожчі квитки, попит на рейс знижується. Завантаженість рейсу, відповідно, зменшується. Якщо влада не вживатиме ніяких заходів для допомоги авіакомпаніям, то, на жаль, ми змушені будемо розглядати оптимізацію внутрішньої польотної програми. Тож на сьогодні ми знаходимося на етапі спостереження та аналізу ситуації", - пояснюють у SkyUp.

Водночас повідомляють. що дещо краща ситуація з міжнародними регулярними рейсами - завантаженість на них близько 100%. Однак з регулярних рейсів з 1 липня авіакомпанія SkyUp запустила рейси лише до Тірани (Албанія), а з 22 липня почали регулярну програму з Києва, Харкова та Львова до Бургасу (Болгарія).

В авіакомпанії сподіваються, що найближчими місяцями ситуація буде покращуватися, і для українців відкриватимуться більше кордонів різних країн, відповідно SkyUp почне виконувати більше регулярних рейсів за кордон.

Крім того, SkyUp анонсує, що незабаром опублікують зимову польотну програму та вже планують польотну програму на літо-2021.

Як повідомляв Укрінформ раніше, SkyUp Airlines отримала близько 30 мільйонів доларів збитків внаслідок припинення авіасполучення в рамках карантинних заходів та розраховує на кредит за державною програмою підтримки бізнесу.

Уряд з 12 березня 2020 року запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Зокрема, було припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне й авіасполучення. З 17 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

5 червня в Україні відновили внутрішнє авіасполучення, а 15 червня - міжнародне.