SkyUp зазнала близько $30 мільйонів збитків і розраховує на кредит

Українська компанія SkyUp Airlines отримала близько $30 мільйонів збитків внаслідок припинення авіасполучення в рамках карантинних заходів і розраховує на кредит за державною програмою підтримки бізнесу.

Про це у відповідь на запит Укрінформу повідомили у пресслужбі SkyUp.

"За попередніми підрахунками компанія зазнала близько 30 млн дол. прямих збитків за минуле півріччя... І зараз ми продовжуємо спілкування з владою та розраховуємо на отримання кредиту в рамках програми "5-7-9", - поінформували в SkyUp.

В авіакомпанії також зазначили, що в сучасних умовах виконують перельоти тільки за тими міжнародними напрямками, які забезпечують виконання рейсів без операційних збитків.

Крім того, в SkyUp нагадали, що у червні разом з іншими представниками авіаційної галузі звернулися з листом до влади щодо надання державної підтримки авіагалузі в умовах пандемії, де виклали і проблеми, з якими стикнулися, і пропозиції з їхнього вирішення у взаємодії з державою.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня 2020 року запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне й авіасполучення. З 17 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

5 червня в Україні відновили внутрішнє авіасполучення, а 15 червня - міжнародне.

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Із 1 лютого 2020 року стартувала затверджена урядом програма "Доступні кредити 5-7-9%". Надання трьох можливих ставок – 5%, 7% або 9% – за кредитами залежатиме від розміру бізнесу та терміну його діяльності. Додатково ставка кредитування знижуватиметься на 0,5% річних за кожного найманого працівника, але не менше ніж до 5% річних.

29 квітня Кабінет міністрів підтримав законодавчі зміни, що передбачають надання малому і середньому бізнесу, який зазнав фінансових втрат внаслідок пандемії COVID-19, доступу до фінансових ресурсів шляхом отримання кредитів з частковою державною гарантією.