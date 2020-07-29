МАУ зазнала $60 мільйонів збитків та скорочує 900 співробітників
Про це у коментарі Укрінформу повідомив прессекретар президента МАУ Дмитро Дьошин.
"Кожен місяць простою авіакомпанії коштують близько 14,5 млн дол. обов’язкових витрат, що й сформувало обсяг збитку близько 60 млн за період припинення діяльності компанії", - сказав він, коментуючи фінансові втрати авіакомпанії внаслідок тимчасового припинення авіасполучення.
Дьошин зауважив, що МАУ була позбавлена можливості здійснювати свою операційну діяльність та генерувати прибуток в період закриття авіасполучення Україною та вимушеної зупинки авіакомпанією всіх регулярних рейсів з 17 березня.
Відповідаючи на запитання щодо скорочення співробітників авіакомпанії, Дьошин зауважив, що "простой в роботі компанії та істотне зниження обсягів роботи авіакомпанії після відновлення авіасполучення Україною призводить до вимушеного поступового скорочення близько 900 співробітників МАУ".
Він також пояснив, що насправді вважати польоти відновленими важко навіть зараз, оскільки після відновлення Україною авіасполучення у червні здійснювати планування маршрутів доводиться в умовах великої кількості обмежень з боку інших держав. Унаслідок цього авіакомпанія здійснює лише третину, а частіше й ще менше від звичного обсягу польотів.
Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.
Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення. Зокрема, з 17 березня Україна закрила кордон для міжнародного регулярного авіаційного сполучення, а з 15 червня - відновила його. Внутрішнє авіасполучення відновилося 5 червня.
Нині в Україні до 31 серпня діє адаптивний карантин.
Раніше Європейський Союз дозволив в'їзд туристам із так званого "безпечного" списку, до якого Україна не увійшла.