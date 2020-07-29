МАУ зазнала $60 мільйонів збитків та скорочує 900 співробітників

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" внаслідок тимчасового припинення авіасполучення під час карантину отримала близько 60 млн дол. збитків та вимушено скорочує 900 співробітників.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив прессекретар президента МАУ Дмитро Дьошин.

"Кожен місяць простою авіакомпанії коштують близько 14,5 млн дол. обов’язкових витрат, що й сформувало обсяг збитку близько 60 млн за період припинення діяльності компанії", - сказав він, коментуючи фінансові втрати авіакомпанії внаслідок тимчасового припинення авіасполучення.

Дьошин зауважив, що МАУ була позбавлена можливості здійснювати свою операційну діяльність та генерувати прибуток в період закриття авіасполучення Україною та вимушеної зупинки авіакомпанією всіх регулярних рейсів з 17 березня.

Відповідаючи на запитання щодо скорочення співробітників авіакомпанії, Дьошин зауважив, що "простой в роботі компанії та істотне зниження обсягів роботи авіакомпанії після відновлення авіасполучення Україною призводить до вимушеного поступового скорочення близько 900 співробітників МАУ".

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Він також пояснив, що насправді вважати польоти відновленими важко навіть зараз, оскільки після відновлення Україною авіасполучення у червні здійснювати планування маршрутів доводиться в умовах великої кількості обмежень з боку інших держав. Унаслідок цього авіакомпанія здійснює лише третину, а частіше й ще менше від звичного обсягу польотів.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення. Зокрема, з 17 березня Україна закрила кордон для міжнародного регулярного авіаційного сполучення, а з 15 червня - відновила його. Внутрішнє авіасполучення відновилося 5 червня.

Нині в Україні до 31 серпня діє адаптивний карантин.

Раніше Європейський Союз дозволив в'їзд туристам із так званого "безпечного" списку, до якого Україна не увійшла.