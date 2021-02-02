У пекінському Забороненому місті з’явиться україномовний аудіогід

У Китаї підтримали ідею створення україномовного аудіогіда для найбільшого в світі палацового комплекса Ґуґун (Заборонене місто), розташованого у Пекіні.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу посольства України в КНР, про це йшлося під час зустрічі посла України Сергія Камишева та дипломатів посольства із заступником міністра культури та туризму КНР, співголовою українсько-китайської Підкомісії з питань співробітництва в галузі культури Чжан Сюєм.

«Китайська сторона підтримала ідею створення аудіогіда найбільшим у світі палацовим комплексом – музеєм Ґуґун – українською мовою в межах ініціативи культурної дипломатії дружини Президента України Олени Зеленської», – йдеться у повідомленні.

Крім того, співрозмовники домовилися щодо проведення презентацій Державного агентства розвитку туризму України за участю представників провідних українських туристичних компаній у Пекіні, Шанхаї та Гуанчжоу в другому півріччі 2021 року. У разі карантинних обмежень презентація туристичного потенціалу України для зацікавлених китайських туроператорів відбудеться в онлайн-режимі.

У сфері поглиблення співпраці між музеями обох країн сторони домовилися про розширення обміну досвідом у збереженні та реставрації пам’яток мистецтва, взаємну організацію виставок у провідних музейних установах України і Китаю.

Також планується спільно розпочати підготовку до організації урочистих заходів з відзначення 30-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та КНР у 2022 році та поновити гастролі артистів після зняття карантинних обмежень.

Крім того, учасники зустрічі обговорили перспективи взаємного започаткування культурних центрів, а також запровадження нових форм взаємодії у сфері культури.

Як повідомляв Укрінформ, 26 грудня 2020 року в римському Колізеї створили українськомовний аудіогід. Він став уже дев’ятим в межах проєкту першої леді України Олени Зеленської з впровадження україномовних аудіогідів у музеях світу.

Планується, що цього року українськомовні аудіогіди запрацюють у лондонському Тауері, Версальському палаці, Національному природознавчому музеї в Берліні, музейному комплексі Ватикану, Меморіальному комплексі історії Голокосту «Яд Вашем» в Єрусалимі та Державному музеї мистецтв імені Ігоря Савицького в Узбекистані.