Цьогоріч за кордоном запрацювали 11 україномовних аудіогідів – дружина Президента

Упродовж нинішнього року україномовні аудіогіди з'явилися у дев'яти визначних пам’ятках світу та на двох автобусних маршрутах за кордоном.

Наступного року заплановано запуск ще шести таких аудіогідів, повідомила дружина Президента Олена Зеленська у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"За цей рік ми встигли запустити дев’ять аудіогідів у всесвітньо відомих пам’ятках та два – в автобусних маршрутах у Литві. Незабаром розповім про них більш детально. Загалом 11 україномовних аудіогідів з’явилися цього року! Я дуже вдячна українським посольствам та представникам культурних установ за плідну співпрацю", – зазначила перша леді.

За даними Олени Зеленської, україномовні аудіогіди запрацювали в галереї Альбертіна (Відень, Австрія), Музеї історії мистецтв (Відень, Австрія), Музеї килимів (Баку, Азербайджан), Латвійському національному художньому музеї (Рига, Латвія), Морському музеї (Котор, Чорногорія), Колізеї та Римських Форумах (Рим, Італія), музеї просто неба Ефес (Туреччина), національному парку Гьореме (Каппадокія, Туреччина), палаці Долмабахче (Стамбул, Туреччина).

Також дружина Президента зауважила, що україномовний гід відтепер є, зокрема, на автобусному маршруті Вільнюс – Тракай, Тракайський замок у Литві.

Водночас вона анонсувала, що наступного року україномовні аудіогіди запрацюють у лондонському Тауері, Версальському палаці, Національному природознавчому музеї в Берліні, музейному комплексі Ватикану, Меморіальному комплексі історії Голокосту – Яд Вашемі, Державному музеї мистецтв імені Ігоря Савицького в Узбекистані.