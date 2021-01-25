Болгарія вимагатиме у приїжджих негативний ПЛР-тест

Охочі приїхати до Болгарії матимуть здати ПЛР-тест на коронавірус. Так у країні планують зупинити поширення "британського" штаму.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Костадин Ангелов на засіданні уряду, передає Укрінформ з посиланням на The Guardian.

«Сьогодні ми вживаємо кроків, щоб зробити ПЛР-тести обов'язковими для всіх мандрівників, які хочуть в'їхати до країни, зокрема з Європейського Союзу», – сказав Ангелов.

Органи охорони здоров'я Болгарії зазначають, що поки зареєстрували вісім випадків зараження новим штамом, який уперше виявили торік у Великій Британії.

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Упродовж останніх тижнів у Болгарії значно зменшилася кількість нових випадків інфікування, тож з 4 лютого планується зняти деякі обмеження, зокрема знову мають запрацювати школи, торгові центри та тренажерні зали.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі виявлено 99 846 375 випадків COVID-19, зокрема 2 140 550 летальних, одужали 71 847 204 особи.