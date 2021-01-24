У Болгарії виявили британську мутацію коронавірусу

Новий варіант Covid-19, вперше виявлений у Великобританії, був знайдений в Болгарії.

Про це повідомляє "Сіньхуа" з посиланням на офіційних представників, передає Укрінформ.

Директор Національного центру інфекційних і паразитарних захворювань Тодор Кантарджієв в інтерв'ю болгарському національному телебаченню заявив, що новий штам раніше був підтверджений у восьми пацієнтів. Деякі з них прибули з Великобританії. Після прибуття вони відразу ж захворіли, були негайно поміщені в карантин і госпіталізовані.

За його словами, Болгарія повинна стримати поширення нового штаму, тому що він заразніший. Відзначається, що в країні зараз триває вакцинація. Вакциною проти Covid-19 щеплені 25 тисяч осіб.

За даними сайту Worldometers Болгарія знаходиться на 51 місці за кількістю виявлених випадків Covid-19. З початку карантину інфіковано 214 тис. 430 осіб, з яких 8 тис. 799 випадків летальні.