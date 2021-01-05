Болгарія відкрила початкові школи та садочки, але карантин триває

У Болгарії завдяки зменшенню кількості нових випадків коронавірусу знову запрацювали початкові школи, дитячі садки та центри продовженого дня для школярів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє dpa international із посиланням на МОН Болгарії.

«Більшість батьків висловились за те, щоб учні першого-четвертого класів відвідували звичайні уроки в школах», - заявив міністр освіти і науки Болгарії Красимир Вальчев під час відкриття початкової школи в Софії.

Також зазначили, що зважаючи на ситуацію з COVID-19, із 18 січня до школи можуть повернутися й учні середньої та старшої школи.

Раніше уряд Болгарії продовжив карантин, введений 27 листопада, до кінця січня 2021 року з метою знизити навантаження на медичну систему країни у зв’язку з пандемією COVID-19.

Водночас, уряд планував відновити роботу дитсадків та початкових шкіл після новорічних канікул.

Як повідомляється, кількість заражених COVID-19 осіб у Болгарії за тиждень зменшилася до 72 962 із 79 544 активних випадків, які були виявлені тиждень тому в країні із населенням 6,9 мільйона людей.

Наразі в Болгарії проходить активна імунізація вакциною компаній Pfizer/BioNTech, що почалася 27 грудня 2020 року.

Як свідчать дані Worldometer, станом на ранок 5 грудня у світі зафіксовано 86 107 961 випадок коронавірусу. Зокрема 1 860 584 смертей і 61 059 766 видужань.