Болгарія відкрила початкові школи та садочки, але карантин триває
Як передає Укрінформ, про це повідомляє dpa international із посиланням на МОН Болгарії.
«Більшість батьків висловились за те, щоб учні першого-четвертого класів відвідували звичайні уроки в школах», - заявив міністр освіти і науки Болгарії Красимир Вальчев під час відкриття початкової школи в Софії.
Також зазначили, що зважаючи на ситуацію з COVID-19, із 18 січня до школи можуть повернутися й учні середньої та старшої школи.
Раніше уряд Болгарії продовжив карантин, введений 27 листопада, до кінця січня 2021 року з метою знизити навантаження на медичну систему країни у зв’язку з пандемією COVID-19.
Водночас, уряд планував відновити роботу дитсадків та початкових шкіл після новорічних канікул.
Як повідомляється, кількість заражених COVID-19 осіб у Болгарії за тиждень зменшилася до 72 962 із 79 544 активних випадків, які були виявлені тиждень тому в країні із населенням 6,9 мільйона людей.
Наразі в Болгарії проходить активна імунізація вакциною компаній Pfizer/BioNTech, що почалася 27 грудня 2020 року.
Як свідчать дані Worldometer, станом на ранок 5 грудня у світі зафіксовано 86 107 961 випадок коронавірусу. Зокрема 1 860 584 смертей і 61 059 766 видужань.