У Болгарії повідомили про побічні ефекти COVID-вакцини Pfizer

У Болгарії зафіксували чотири випадки побічних ефектів після початку вакцинації від коронавірусу препаратом компаній Pfizer/BioNTech.

Як передає Укрінформ з посиланням на Радіо Болгарія, про це повідомив керівник Виконавчого агентства з лікарських засобів Болгарії Богдан Кирилов.

За його словами, при проведенні майже 5000 щеплень було зафіксовано 4 сигнали про побічні реакції.

«Вони проявляються у вигляді болю, запаморочення протягом приблизно 15 хвилин, хворобливості в місці уколу і підвищення температури протягом кількох годин, які згодом минули», - зазначив Кирилов.

Масова вакцинація від коронавірусу стартувала в Болгарії 27 грудня.

Раніше повідомлялося, що в США зафіксували сім випадків алергії на COVID-вакцину Pfizer/BioNTech.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 4 січня у світі зареєстрували 85 505 963 випадки захворювання на COVID-19. При цьому 60 455 529 хворих одужали, а 1 850 711 померли.

За даними сайту Worldometer, в Болгарії зафіксували 203 051 випадок COVID-19, з них - 7 678 летальних, одужали 122,4 тис. осіб.

Фото: CTK Photo/Укрінформ