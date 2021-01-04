У Британії побоюються, що COVID-вакцини можуть не побороти південноафриканський штам

Вакцини від COVID-19 можуть не працювати на штамі коронавірусу під назвою «варіант 501.V2», знайденому нещодавно в Південній Африканській Республіці.

Як передає Укрінформ, про це написав у Твіттері політичний редактор британського мовника ITV Роберт Пестон.

«За словами одного з наукових радників уряду, причина неймовірного занепокоєння Метта Хенкока (міністра охорони здоров’я Великої Британії – ред.) щодо південноафриканського варіанту Covid-19 полягає в тому, що вони (уряд – ред.) не впевнені, що вакцини будуть настільки ефективними проти нього, як проти британського штаму», - зазначив Пестон.

Раніше в британських ЗМІ повідомляли, що міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Хенкок назвав варіант коронавірусу з Південної Африки «дуже, дуже значною проблемою».

Водночас, за словами професора медицини в Оксфордському університеті Джона Белла, який брав участь у розробці вакцини AstraZeneca, на адаптацію вакцини під південноафриканський штам COVID-19 може піти до півтора місяця часу.

Як повідомляв Укрінформ, новий штам коронавірусу під назвою «варіант 501.V2» був виявлений у ПАР в кінці грудня та саме його визнали «винуватцем» другої хвилі інфікувань COVID-19 у країні.

Незадовго після того про появу південноафриканського штаму повідомили у Великій Британії і назвали його заразнішим, ніж новий британський варіант вірусу COVID-19.