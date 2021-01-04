Кількість випадків коронавірусу у світі перевищила 85,5 мільйона

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Worldometer.

При цьому 60 455 529 хворих одужали, а 1 850 711 осіб померли.

Як зазначається, на верхній сходинці антирейтингу захворюваності наразі перебувають США з 21 113 528 кількістю випадків COVID-19. Кількість померлих – 360 078, одужали – 12 436 958 осіб.

У п’ятірку країн із найвищою кількістю хворих на COVID-19 також входять Індія (10 341 291), Бразилія (7 733 746), Росія (3 236 787) і Франція (2 655 728).

Україна перебуває на 17-у місці у світовому антирейтингу із 1 074 093 кількістю випадків захворювання на COVID-19.