На даху монастиря Капуцинів Олеського замку відремонтували аварійні ділянки — Ткаченко

На даху монастиря Капуцинів Олеського замку, який є пам'яткою архітектури національного значення, наразі вже відремонтовано аварійні ділянки.

Про це у Телеграмі поінформував міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, передає Укрінформ.

“Маю дуже хороші новини. Президентська програма "Велика Реставрація" в дії. Відремонтовано аварійні ділянки даху монастиря Капуцинів Олеського замку, який є пам'яткою архітектури національного значення. Надзвичайні колекції одного з найпопулярніших замків України вже у безпеці, Нарешті для музейного фонду загроз немає”, - повідомив він.

Ткаченко уточнив, що це - лише початок Великої Реставрації.

“А скоро - завершення ремонтно-реставраційних робіт в Олеському замку. І це – лише початок "Великої реставрації" історичних цінностей в Україні”, - поінформував глава МКІП.

Як повідомляв Укрінформ, у столиці після реставрації відкрили Андріївську церкву архітектора Франческо Бартоломео Растреллі.