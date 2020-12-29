Велика реставрація, туристичні магніти та медіаграмотність — топові цілі МКІП на 2021 рік

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко окреслив цілі та плани міністерства на 2021 рік.

Про це він сказав на live-конференції щодо підсумків роботи МКІП у 2020 році та планів на наступний рік, передає кореспондент Укрінформу.

"Що збираємось робити. Розпочати велику реставрацію культурної спадщини, понад 150 об'єктів: музеїв, театрів, замків. Будівництво Центрів культурних послуг та культурних хабів, реалізація проєктів "Туристичні магніти та туристичні маршрути", створення багатомовного туристичного порталу України, впровадження системи виявлення та протидії дезінформації. Розробка наративів інформаційної політики, one-voice комунікація. Реалізація просвітницької діяльності з медіаграмотності населення", - сказав Ткаченко.

Також серед завдань на 2021 рік Ткаченко назвав запуск державної програми підтримки художніх промислів; популяризацію читання - запуск програми сертифікатів для школярів з промоції читання та критичного мислення; реалізація проєкту з оцифрування нотної спадщини українських композиторів ХХ-ХХІ століття; будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні - Музею Революції гідності, Музею Голодомору, Музею Бабиного Яру та Галузевого державного архіву.

За його словами, у 2021 році також планується початок будівництва Музею сучасного мистецтва та будинку музики; запуск нових освітніх програм з креативного підприємництва, розробка екосистеми кіно. Він зазначив, що серед завдань і розвиток Чорнобильської зони відчуження - як меморіальний комплекс та туристичний маршрут.

Крім того, нагадав міністр, у 2021 році відзначатиметься 30-річчя незалежності України, 150-річчя з дня народження Лесі Українки, 80-ті роковини пам'яті трагедії Бабиного Яру.

"План законопроєктних робіт виглядає так: закон щодо регулювання діяльності у сфері культури, креативних індустрій, закон щодо збереження традиційного характеру середовища та протидії хаотичній забудові, закон про переміщення культурних цінностей, закон про захист професійної діяльності журналістів, зміни до закону "Про народні художні промисли"", - додав Ткаченко.

Він зазначив, що всі ці плани спрямовані на те, щоб у найближчій перспективі вага культури, визнання економічної цінності креативних індустрій та перезавантаження ставлення українців до внутрішнього туризму змінилася на краще.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 4 червня 2020 року призначила Ткаченка на посаду міністра культури та інформаційної політики України.