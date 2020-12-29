Культура у регіонах: Ткаченко розповів про плани МКІП

Міністерство культури та інформаційної політики у співпраці з місцевою владою підніматимуть рівень культурної залученості в регіонах.

Про це сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко на live-конференції щодо підсумків роботи МКІП у 2020 році та планів на наступний рік, передає кореспондент Укрінформу.

"Роль культури у житті громад – значна, вона впливає на рівень залучення туристів, підвищення добробуту жителів, згуртованості суспільства та економічного розвитку. Тому надзвичайно важливо у тісній співпраці з ОТГ та ОДА піднімати рівень культурної залученості в регіонах", - сказав Ткаченко.

Він додав, що у рамках децентралізації культури запланували програму з будівництва пілотних центрів культурних послуг та створення культурних хабів у громадах, схвалили концепцію реформи фінансування системи забезпечення населення культурними послугами, розробили проєкт про затвердження мінімальних державних соціальних стандартів забезпечення громадян культурними послугами.

Міністр також зауважив, що цього року в Україні провели цикл семінарів та конференцій за освітньо-тренінговою програмою "Академія культурного лідера", в якій взяли участь 215 людей із 45 ОТГ.

Як повідомлялося, 4 червня 2020 року Верховна Рада призначила Олександра Ткаченка на посаду міністра культури та інформаційної політики України.