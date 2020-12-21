Ткаченко: 7% ПДВ для креативних індустрій запрацює з Нового року

З 1 січня 2021 року запрацює 7% ставка ПДВ для сфери культури, креативних індустрій та туризму.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Фейсбуці.

«Тепер офіційно: 7% ставка ПДВ для сфери культури, креативних індустрій та туризму запрацює з 1 січня 2021 року! Президент підписав законопроєкт 3851», - повідомив Ткаченко.

Він наголосив, що нарешті механізм податкових пільг та стимулів буде реалізовано.

«Це дозволить індустрії отримати суттєві полегшення для організації роботи свого бізнесу, реінвестуючи кошти у власний розвиток. А також збереже робочі місця, що особливо важливо в період дії карантинних обмежень», - зауважив він.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський підписав закон про державну підтримку культури, туризму та креативних індустрій.

Закон впроваджує податкові стимули для підтримки діяльності у сфері креативних індустрій, культури, туризму, спорту та інших гуманітарних сферах.

Зокрема, звільняється від податку на прибуток підприємств та податку на доходи фізичних осіб отримана платниками цільова допомога, яка надається за рахунок бюджетних коштів або коштів міжнародної технічної допомоги для реалізації проєктів або програм у сфері креативних індустрій.

Крім того, знижена ставка податку на додану вартість для операцій з постачання послуг, пов'язаних зі сферами культури й туризму, зокрема послуг з показу вистав, культурно-мистецьких заходів, проведення екскурсій у музеях, зоопарках і заповідниках та їхнього відвідування.

Знижена ставка ПДВ також застосовуватиметься щодо послуг з розповсюдження, демонстрування, публічного сповіщення й публічного показу фільмів, адаптованих в україномовні версії для осіб з порушеннями зору та порушенням слуху.

При цьому до 2025 року звільняється від ПДВ постачання послуг з демонстрування, розповсюдження та показу національних та іноземних фільмів, дубльованих, озвучених українською мовою на території України, за умови, що такі національні фільми адаптовані в україномовні версії для осіб з порушенням зору та слуху.

Також до 2023 року застосовуватиметься знижена ставка податку на додану вартість у розмірі 7% до операцій з постачання послуг з тимчасового розміщування (проживання), що надаються готелями та подібними закладами.