Історичні пам'ятки Закарпаття після реставрації зможуть привабити більше туристів - Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко відвідав об’єкти культурної спадщини, які увійшли до президентської програми «Велике будівництво».

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Закарпатську ОДА.

Зазначається, що Ткаченко, зокрема, відвідав Закарпатську обласну філармонію та Закарпатський обласний краєзнавчий музей ім. Т. Легоцького в Ужгородському замку, в яких цьогоріч розпочнуть реставраційні роботи.

"Олександр Ткаченко разом із першим заступником голови Закарпатської ОДА Олегом Коцюбою ознайомився з діяльністю цих об’єктів культури та оглянув масштаби майбутніх робіт.

Міністр наголосив, що після рестраврацій ці історичні пам’ятки зможуть привабити ще більше українських та іноземних туристів", - йдеться у повідомленні.

Міністр культури та інформполітики також оглянув експозицію музею, поспілкувався з працівниками та привітав усіх з новорічно-різдвяними святами.

Як повідомляв Укрінформ, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що свято Різдва є об'єднуючим попри те, що має дві дати - 25 грудня та 7 січня.

Фото: carpathia.gov.ua