Історичні пам'ятки Закарпаття після реставрації зможуть привабити більше туристів - Ткаченко
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Закарпатську ОДА.
Зазначається, що Ткаченко, зокрема, відвідав Закарпатську обласну філармонію та Закарпатський обласний краєзнавчий музей ім. Т. Легоцького в Ужгородському замку, в яких цьогоріч розпочнуть реставраційні роботи.
"Олександр Ткаченко разом із першим заступником голови Закарпатської ОДА Олегом Коцюбою ознайомився з діяльністю цих об’єктів культури та оглянув масштаби майбутніх робіт.
Міністр наголосив, що після рестраврацій ці історичні пам’ятки зможуть привабити ще більше українських та іноземних туристів", - йдеться у повідомленні.
Міністр культури та інформполітики також оглянув експозицію музею, поспілкувався з працівниками та привітав усіх з новорічно-різдвяними святами.
Як повідомляв Укрінформ, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що свято Різдва є об'єднуючим попри те, що має дві дати - 25 грудня та 7 січня.
Фото: carpathia.gov.ua