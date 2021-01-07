Ткаченко: Дати у Різдва дві, але свято – одне і об’єднуюче

Свято Різдва є об'єднуючим попри те, що має дві дати - 25 грудня та 7 січня.

Таку думку висловив міністр інформаційної політики Олександр Ткаченко у Телеграмі, повідомляє Укрінформ.

“Дати у Різдва дві, але свято – одне і об’єднуюче”, - написав міністр.

Він надіслав свої вітання зі святом із Закарпаття і побажав усім бути здоровими, щасливими та коханими!

“Нехай родинне тепло святвечору відчується кожен день, а 2021-й засліпить позитивними новинами”, - написав Ткаченко.

Розпочинаючи з 2017 року, Україна офіційно святкує Різдво Христове двічі – 25 грудня (за григоріанським календарем, відзначають християни західного обряду) та 7 січня (за юліанським календарем, відзначають християни східного обряду), причому обидва дні, згідно з законом, вихідні. Серед сусідніх з Україною держав так само офіційно двічі відзначають Різдво Білорусь та Молдова.