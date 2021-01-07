Разумков побажав на Різдво миру, спокою та взаєморозуміння у кожну оселю

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков привітав українців з Різдвом Христовим і побажав миру та спокою у кожну оселю.

Про це повідомляє пресслужба парламенту, передає Укрінформ.

"Нехай святкові дні будуть наповнені радістю та любов'ю, а Різдво принесе у кожну оселю спокій, мир та взаєморозуміння. Бажаю всім нам міцного здоров’я, добробуту, сил та наснаги на нові звершення", - наголосив Разумков.

За його словами, свято Різдва Христового - це чудовий привід зібратися у родинному колі, разом пригадати всі найяскравіші моменти та підтримати одне одного.

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У цей день справді трапляються дива, вірить спікер. "Тому мрійте, - сказав він, - ставте собі амбітні цілі, і вони обов'язково здійсняться".

7 січня християни східного обряду відзначають Різдво Христове.