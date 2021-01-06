Зеленський привітав українців із Різдвом

Президент Володимир Зеленський привітав українців, які нині святкують Святвечір та Різдво Христове, зі святом.

Як повідомляє Укрінформ, відеовітання опубліковане на сторінці глави держави у Фейсбуці.

"Щиро вітаю мільйони українських родин зі святом Різдва Христового. Не існує кращого дня, щоб порозумітися між собою, тож нехай радість і тепло цього свята об’єднають нашу країну", - зазначив Президент.

Він додав, що цьогорічне Різдво "особливе", й закликав пам'ятати, що важливим принципом християнства є турбота та піклування про ближніх.

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Президент попросив, аби традиційні колядки були безпечними для здоров'я.

"Бажаю всім веселого Різдва! Бажаю всім щастя, успіху достатку та, звичайно, міцного-міцного здоров'я, щоб відчувати аромат і смак запашної куті та всіх 12 страв на столі! Бережіть себе, свої родини і нашу Україну! Христос народився! Славімо Його!", - привітав Зеленський.