Зеленський привітав українців із Різдвом

Зеленський привітав українців із Різдвом

Відео
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський привітав українців, які нині святкують Святвечір та Різдво Христове, зі святом.

Як повідомляє Укрінформ, відеовітання опубліковане на сторінці глави держави у Фейсбуці.

"Щиро вітаю мільйони українських родин зі святом Різдва Христового. Не існує кращого дня, щоб порозумітися між собою, тож нехай радість і тепло цього свята об’єднають нашу країну", - зазначив Президент.

Він додав, що цьогорічне Різдво "особливе", й закликав пам'ятати, що важливим принципом християнства є турбота та піклування про ближніх.

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Президент попросив, аби традиційні колядки були безпечними для здоров'я.

"Бажаю всім веселого Різдва! Бажаю всім щастя, успіху достатку та, звичайно, міцного-міцного здоров'я, щоб відчувати аромат і смак запашної куті та всіх 12 страв на столі! Бережіть себе, свої родини і нашу Україну! Христос народився! Славімо Його!", - привітав Зеленський.

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