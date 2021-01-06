Де дивитися Різдвяні богослужіння з Михайлівського та Патріаршого соборів

Суспільний канал «UA: Перший» вестиме 6 і 7 січня прямі трансляції з Михайлівського Золотоверхого собору Православної Церкви України та Патріаршого Собору Воскресіння Христового Української Греко-Католицької Церкви.

Як передає Укрінформ, про йдеться у повідомленні на сайті Суспільне Detector.Media.

«6 січня з 16:45 до 19:30 «UA: Перший» транслюватиме Всенічне бдіння (ПЦУ) напередодні Різдва Христового. 7 січня о 7:00 канал покаже Різдвяну утреню та Архиєрейську Божественну Літургію Української Греко-Католицької Церкви. З 9:00 до 11:30 на «UA: Першому» транслюватимуть Божественну Літургію Православної Церкви України у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі в день Різдва Христового», - йдеться у повідомленні.

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7 січня на «UA: Першому» покажуть повторно новорічні концерти, а на «UA: Культурі» 6 і 7 січня – різдвяні концерти.

Зокрема 6 січня о 20:00 канал покаже «Різдвяний концерт на UA: Культура» народної артистки України Ніни Матвієнко і заслуженого артиста України Дмитра Андрійця. Вони виконають разом пісню «Коли в моїй руці твоя рука». Також глядачі почують пісні Ніни Матвієнко «Засвічу свічу», «Петрівочка», «Дорога до храму».

Того ж вечора «UA: Культура» покаже ще один різдвяний концерт вокального дуету Тельнюк: Сестри. Народні артистки України Леся та Галя Тельнюк виступлять зі своєю новою різдвяною програмою, в якій прозвучать пісні «Янголи світлі», «На тебе уповаю», «Люляй…», «Різдвяна колискова» та інші.

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7 січня, у Різдво, яке відзначають віряни східного обряду, з 22:05 різдвяний настрій створюватиме легендарний гурт «Кобза». Прозвучать улюблені хіти «А ми удвох», «Моя земля», «Кохати час».