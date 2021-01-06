На Різдво порядок в Україні охоронятимуть майже 27 тисяч копів

До забезпечення порядку на Різдвяні свята в Україні будуть залучені більш як 25 тис. працівників поліції та 1,5 тис. військовослужбовців Національної гвардії.

Про це, як заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, повідомляє пресслужба МВС у Телеграмі, передає Укрінформ.

«За підрахунками правоохоронців, у святкових заходах з нагоди Різдва планують взяти участь близько 600 тис. громадян. На свято Різдва Христового до забезпечення порядку та безпеки будуть залучені більш як 25 тис. поліцейських та 1,5 тис. військовослужбовців Національної гвардії», - заявив Яровий.

За його словами, з 6 по 11 січня на посилений режим служби переведені і підрозділи ДСНС, які напередодні обстежили церковні споруди, де відбуватимуться богослужіння.

«На цілодобовому чергуванні перебуватимуть близько 7 тис. рятувальників та понад 2 тис. одиниць техніки і 8 повітряних суден ДСНС, зокрема літак Ан-26 у медичному варіанті в аеропорту «Київ» ім. І. Сікорського. Для реагування на випадки виявлення вибухонебезпечних предметів у готовності перебувають 25 піротехнічних розрахунків», - додав Яровий.

За його словами, усі підрозділи МВС готові до забезпечення публічної безпеки під час святкування Різдва. Зокрема підрозділи поліції та Нацгвардії чергуватимуть поблизу культових споруд, а також у місцях масового скупчення і святкування громадян.

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Як повідомлялося, рятувальники напередодні Різдва Христового перевіряють церкви і храми на предмет пожежної безпеки.