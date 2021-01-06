На Різдво столичне метро працюватиме з обмеженнями

Під час святкування Різдва Христового у четвер, 7 січня, у столичному метро можливі часткові обмеження роботи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

Як зазначається, на станції «Золоті ворота» 7 січня можливе короткочасне закриття на вхід, щоб усі охочі могли дістатися ялинки на Софійській площі. У цей час всі ескалатори працюватимуть на підйом для уникнення тисняви на платформі.

На станціях «Хрещатик», «Контрактова площа», «Поштова площа», «Майдан Незалежності» 7 січня можливе обмеження входу для уникнення тисняви на платформах.

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Як повідомлялося, Новий 2021 рік у метро Києва зустрів 741 пасажир. Саме таку кількість людей зафіксували у підземці у період від 31 грудня з 23:45 до 1 січня 00:15.