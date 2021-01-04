В Італії відтермінували відкриття гірськолижних курортів

Уряд Італії на прохання влади регіонів відтермінував поновлення роботи гірськолижних курортів після закриття на карантин.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local із посиланням на AFP.

Зазначається, відповідну постанову 2 січня підписав міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца.

Напередодні влада північних та центральних регіонів Італії попередила уряд, що запланована дата відкриття курортів 7 січня – не реалістична.

"Наразі через недавню епідеміологічну тенденцію на міжнародному рівні, що не сприяла ухваленню необхідних рішень, вважається, що не існує умов, які дозволяють відкрити об'єкти 7 січня", – йдеться у повідомленні.

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Гірськолижні курорти залишать зачиненими до 18 січня через те, що не всі вони встигають адаптувати зони відпочинку до дотримання карантинних правил.

Як повідомлялося, станом на ранок 4 січня у світі зареєстрували 85 505 963 випадків захворювання на COVID-19. Водночас 60 455 529 хворих одужали, а 1 850 711 осіб померли.

Фото: thelocal.it