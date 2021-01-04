В італійських Альпах під лавиною загинули ексбанкір з дружиною

В італійських Альпах під лавиною загинули ексбанкір з дружиною

Укрінформ
Унаслідок сходження лавини в районі гірськолижного курорту Шнальсталь (Італія) загинули колишній банкір та його дружина.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на ORF.

"У Південному Тіролі, у Шнальсталі на висоті близько 2200 метрів лавина поховала подружню пару", - йдеться у повідомленні.

За інформацією місцевих ЗМІ, жертвами лавини стали колишній очільник банку Raiffeisen у Південному Тіролі Міхаель Грюнер та його дружина.

Рятувальники відразу почали пошуки постраждалих, але обох знайшли вже мертвими.

Читайте також: Лавина накрила туристів у Канаді: є загиблі

Зазначається, що Грюнер вважався досвідченим гірськолижником, в останні роки він навіть підіймався на гімалайські вершини.

Як повідомляв Укрінформ, потужні снігопади на півдні Австрії призвели до блокування доріг та сходження невеликих лавин.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-