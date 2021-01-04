В італійських Альпах під лавиною загинули ексбанкір з дружиною
Укрінформ
Унаслідок сходження лавини в районі гірськолижного курорту Шнальсталь (Італія) загинули колишній банкір та його дружина.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на ORF.
"У Південному Тіролі, у Шнальсталі на висоті близько 2200 метрів лавина поховала подружню пару", - йдеться у повідомленні.
За інформацією місцевих ЗМІ, жертвами лавини стали колишній очільник банку Raiffeisen у Південному Тіролі Міхаель Грюнер та його дружина.
Рятувальники відразу почали пошуки постраждалих, але обох знайшли вже мертвими.
Зазначається, що Грюнер вважався досвідченим гірськолижником, в останні роки він навіть підіймався на гімалайські вершини.
Як повідомляв Укрінформ, потужні снігопади на півдні Австрії призвели до блокування доріг та сходження невеликих лавин.