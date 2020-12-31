Лавина накрила туристів у Канаді: є загиблі

Унаслідок сходження лавини на заході Канади загинули дві особи.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише канадський суспільний мовник CBC News.

Зазначається, що двоє чоловіків, які займалися зимовим гірським сходженням на велосипедах, зникли у понеділок неподалік від відомого лижного курорту Віслер у провінції Британська Колумбія. Водночас стало відомо про сходження у тому ж регіоні лавини.

До пошукової операції було залучено гелікоптери та собак, однак тривалий час рятувальники не могли виявити сигнал датчиків місцеперебування двох чоловіків.

“Після того, як рятувальники виявили уламки снігових велосипедів, поліція заявила про реєстрацію неподалік сигналу датчиків. Майже через дві години було знайдено тіла двох чоловіків під завалами лавини”, - йдеться у матеріалі.

У поліції не розкрили осіб та національностей двох загиблих.