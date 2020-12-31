Через масштабний зсув у Норвегії постраждали щонайменше 10 осіб, є зниклі безвісти
Про це передає Укрінформ із посиланням на BBC.
Місцеві мешканці відчули, що їхні будинки почали рухатися ще вранці у середу, 30 грудня. Кілька будинків зникли під завалами землі просто на очах у людей.
Речниця Управління водних ресурсів та енергетики Норвегії Лайла Хойвік повідомила, що площа зсуву становила приблизно 300 на 700 метрів та являла собою так званий «зсув пластичної глини».
🔴⚠️20 UNACCOUNTED AND 10 INJURIES IN NORWAY LANDSLIDE⚠️🔴#Norway #Landslide pic.twitter.com/zocwMERUyg— Disaster News (@DisasterNews7) December 30, 2020
Це явище фіксують, коли нестійка порода зазнає достатнього навантаження і властивості матеріалу можуть різко змінитися з твердих частинок до водянистої рідини.
В Управлінні зазначили, що цей зсув став найбільшим для Норвегії за останній час, однак нові випадки малоймовірні.
У радіусі 25 кілометрів від місця інциденту рятувальники евакуювали понад 700 людей. При цьому місцева влада не виключає, що, можливо, доведеться евакуювати близько 1,5 тисячі мешканців прилеглих територій.
Фото: EPA