Через масштабний зсув у Норвегії постраждали щонайменше 10 осіб, є зниклі безвісти

У Норвезькому селищі Еррум через зсув ґрунту постраждали щонайменше 10 людей, ще 11 вважаються зниклими безвісти.

Про це передає Укрінформ із посиланням на BBC.

Місцеві мешканці відчули, що їхні будинки почали рухатися ще вранці у середу, 30 грудня. Кілька будинків зникли під завалами землі просто на очах у людей.

Речниця Управління водних ресурсів та енергетики Норвегії Лайла Хойвік повідомила, що площа зсуву становила приблизно 300 на 700 метрів та являла собою так званий «зсув пластичної глини».

Це явище фіксують, коли нестійка порода зазнає достатнього навантаження і властивості матеріалу можуть різко змінитися з твердих частинок до водянистої рідини.

В Управлінні зазначили, що цей зсув став найбільшим для Норвегії за останній час, однак нові випадки малоймовірні.

У радіусі 25 кілометрів від місця інциденту рятувальники евакуювали понад 700 людей. При цьому місцева влада не виключає, що, можливо, доведеться евакуювати близько 1,5 тисячі мешканців прилеглих територій.

Фото: EPA