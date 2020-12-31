Мумії та камеї: у львівському музеї презентували виставку про давні цивілізації

У відділі Львівського історичного музею "Музей історії України" відкрили виставку з понад 500 археологічними пам’ятками, які презентують світ давніх цивілізацій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

Зазначається, що на виставці "Шляхами древніх цивілізацій" вперше за історію діяльності Львівського історичного музею виставили збірку табличок з клинописним написами, а також мумії птаха та фрагменти людської мумії. Вперше за роки незалежності України експонуються інталії та камеї з зображенням античних персоналій, сцен з міфології.

"Основою концепції виставки є ідея відновлення ставлення музейного відвідувача до історії. Центральним, як і завжди, є оригінальний музейний експонат. Саме крізь призму кожної його частинки ми показуємо цілі епохи існування давніх цивілізацій: Риму, Єгипту, Вавилону, а також особливості матеріальної культури тих часів", – розповіла працівниця Львівського історичного музею Оксана Куциняк.

За її словами, чимало археологічних знахідок експонуються вперше.

На виставці також презентували інтерактивний проєкт-квест Львівського історичного музею "Дослідники археології", який цьогоріч було реалізовано за підтримки департаменту з питань культури національностей та релігій ОДА.

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Основна цільова аудиторія проєкту – представники шкільної молоді Львова та Львівської області. Під час проходження квесту його учасники дізнаються базову інформацію про археологію як науку, методику проведення археологічних досліджень тощо, яка стане теоретичним підґрунтям до проходження "практичного" завдання. В експозиції музею розміщено 5 непрозорих скриньок з отворами для рук. Всередині них пісок, в якому закопано якийсь із викопних артефактів. Кожен із учасників має визначити на дотик, що це за артефакт, якої форми та з якого матеріалу він виготовлений.

Виставку "Шляхами древніх цивілізацій" можна оглянути у відділі Львівського історичного музею "Музей історії України" на площі Ринок щодня, крім середи, з 10:00 до 17:00.

Фото: Львівська ОДА