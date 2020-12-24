У художньому музеї Чернігова відкрилася виставка про естетику смерті

У Чернігівському художньому музеї ім. Григорія Галагана 24 грудня відкрилася виставка проєкту "Memento mori: естетика смерті в образотворчому мистецтві".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Представлено 62 роботи з музейної колекції: живопис, графіка, скульптура. Це твори художників XVII-XXI століть, зокрема наших чернігівських сучасників, які працюють зараз. Тобто, виставка ретроспективна", – пояснила її куратор, старша наукова співробітниця музею Марина Гриценко.

За її словами, тема смерті і безсмертя в усі часи була актуальною і бентежною. Тому створено величезну кількість релігійних, філософських і психологічних підходів до визначення цього явища. В образотворчому мистецтві танатологічні мотиви – постійне джерело натхнення, і майже кожні сто років змінюються й переосмислюються способи відтворення цієї тематики. Ознайомити глядача з цими змінами в різні епохи і покликаний проєкт "Memento mori: естетика смерті...".

Гриценко наголосила, що організація художньої виставки на таку делікатну тему ніяк не пов’язана з пандемією коронавірусу й не стосується Різдва. Просто в музеї під кінець року стараються надолужити згаяне за тривалий період простою під час локдаунів і підготувати всі виставки, які були в річному календарному плані установи. А цю тематику її працівники розробляли давно.

Триватиме виставка до 13 квітня 2021 року.