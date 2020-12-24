Мукачівський «Білий дім» хочуть зробити туристичною атракцією

У Мукачеві планують відреставрувати палац князів Ракоці, перетворивши його на ще один туристичний "магніт" Закарпаття.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мукачівської міскради у Фейсбуці.

"Палац Ракоці з історичною назвою "Білий дім" в Мукачеві стане ще однією туристичною меккою краю. Двоповерховій будівлі понад три століття, попри свій поважний вік будинок у чудовому стані, а всередині досі зберігся інтер'єр тих часів: хрестові зводи, старовинні інтер’єри з ліпниною, камін, люстри. Після реставрації у будинку облаштують музей родини Ракоці та експозицію для прийому поважних гостей", – йдеться в повідомленні.

За словами директора ММКП "Мукачевопроект" Івана Черепані, планується відреставрувати фасад будівлі палацу, закупити музейний інвентар та обладнання, розробити інтер’єр приміщень, музейних кімнат, камінної зали.

Будинок, який свого часу слугував міською резиденцією князям Ракоці, мають намір відреставрувати вже наступного року.

Як відомо, палац збудували 1667 року князі трансільванської династії Ракоці. Вони проживали в ньому до 1711 року. Потому палац спочатку перейшов у власність імператора Австрії, а 1728 року був переданий разом із величезними земельними угіддями в подарунок німецькому графу Шенборну-Бухгейму. "Білий палац" використовувався для урочистих прийомів знаті та іноземних послів.

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У ХІХ столітті у палаці розміщувалася експозиція Мукачівського краєзнавчого музею, який заснував відомий закарпатський археолог Тиводар Легоцький. Там була і канцелярія графа Шенборна, де працював юристом Легоцький. Із 1945 року у стінах палацу розміщувався штаб військового з'єднання радянської армії. Потім тут базувалася одна з середніх шкіл міста.

У 1979 році в палаці було відкрито першу на Закарпатті дитячу художню школу імені Мігая Мункачі.