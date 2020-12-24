Туристичне Мукачево розвиватимуть за майже 2 мільйони гривень
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мукачівської міськради у Фейсбуці.
"У Мукачеві схвалили проєкт програми розвитку туристичної галузі Мукачівської територіальної громади на наступний рік. На її реалізацію передбачили понад 1 млн 700 тисяч гривень", – йдеться в повідомленні.
Серед основних завдань програми – проведення аудиту туристичного потенціалу та створення каталогу туристичних продуктів, брендбуку Мукачівської міської територіальної громади; встановлення туристичних знаків; активізація промоції туристичних продуктів та об’єктів; формування стратегії туристичного розвитку.
Крім того, у 2021 році в Мукачеві мають намір розробити туристично-інформаційну систему Visit Mukachevo, створити мукачівський "Стандарт гостинності", організовувати ярмарки, виставки, конгреси, семінари, форуми тощо.
Реалізувати завдання планують, залучаючи додаткову фінансову підтримку в межах проєктів міжнародної технічної допомоги, розвиваючи співпрацю з вітчизняними і зарубіжними партнерами міста у галузі туризму і культурних зв’язків, популяризуючи Мукачівську міську тергромаду та її історичну культурну спадщину й туристичний потенціал.