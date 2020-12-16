У Мукачеві через локдаун скасували «Червене вино»

У закарпатському місті Мукачево через локдаун скасували найбільший винний фест країни «Червене вино», який планувалося провести з 8 до 14 січня. Наразі з Асоціацією виноробів Мукачівщини обговорюють формат проведення події в онлайні.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив радник Мукачівського міського голови з питань туризму Олександр Шершун.

«Через карантинні обмеження, які запровадив уряд, у січні 2021 року провести традиційний винний фестиваль «Червене вино», який є найбільшим в Україні винним фестом з традиційним визначенням найкращих вин регіону, не бачимо можливості. Відтак, «Червене вино», яке попередньо планувалося провести в Мукачеві з 8 до 14 січня, скасували», – повідомив Шершун.

Наразі, за його словами, ведуться перемовини зі спілкою виноробів Мукачівщини щодо того, як можна пом'якшити наслідки скасування фесту.

«Можливо, буде проведено якусь онлайн-зустріч, де кожен винороб зможе розказати про свої вина, презентувати їх, а ті люди, хто відвідують в онлайні ці презентації, зможуть замовити та скуштувати вина. Також в онлайн-форматі плануємо провести конкурс серед виноробів на визначення найкращого червоного, білого та десертного вина», – розповів Шершун.

Разом із тим він наголосив, що наразі невідомо, чи ця подія пройде саме під лейблом «Червене вино», адже «Червене вино» — це, насамперед, живе спілкування з виноробами, онлайн-подія не передасть цієї атмосфери.

«Червене вино» — щорічний винний фестиваль, який з 1996-го року проходить у Мукачеві (Закарпатська область) напередодні Старого Нового року та дня Святого Василя. У 2010 році фестиваль вийшов на рівень відвідуваності у 50 тисяч гостей, що вивело його до числа наймасовіших винних фестивалів України. Того ж року на відкритті заходу відбулася презентація пісні «Вінко червеноє» закарпатського рок-гурту Rock-H, яка стала неофіційним гімном фестивалю.

У заході беруть участь як приватні винороби, так і знані фірми, які презентують вина під власними торговельними марками. На заході пропонується для дегустацій вино біле, червоне, рожеве; гаряче та холодне; з корицею та медом; з пляшки, бочечки, діжки, термоса тощо.

Щороку найкращих серед виноробів-аматорів визначає журі, у складі якого – висококваліфіковані фахівці виноробства. Найкращі вина визначаються у номінаціях — найкраще червоне, біле та десертне.