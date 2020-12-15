У Миколаєві презентували україно-грузино-болгарський туристичний проєкт

У Миколаєві пройшла урочиста презентація міжнародного україно-грузино-болгарського туристичного проєкту "Туризм. Спадщина. Креатив".

Як повідомив кореспонденту Укрінформу керівник громадської організації "Фонд розвитку Миколаєва" Михайло Золотухін, проєкт реалізується у трьох містах – Тбілісі (Грузія), Добричі (Болгарія) та Миколаєві (Україна) – за підтримки Євросоюзу.

"Сьогодні ми презентували нашим партнерам сервіси дворічного міжнародного турпроєкту "Туризм. Спадщина. Креатив". Він спрямований на поєднання зусиль бізнесу, громадськості та влади для формування грузино-україно-болгарського туристичного кластеру. Проєкт ґрунтується на креативному поєднанні культурної спадщини місцевих громад Миколаївщини, Кахетії та Північно-Східного регіону Болгарії. Вагома частка проєкту – визначення потенціалу ринку креативного туризму в країнах-учасницях, а також його розвиток за допомогою зацікавлених сторін – бізнесу, місцевих діячів туризму, культури тощо", – розповів Золотухін.

У презентації взяли участь представники провідних туроператорів регіону, громадськості та органів місцевого самоврядування.

Фонд розвитку Миколаєва, який виграв конкурс на реалізацію цього проєкту, уклав меморандуми про співпрацю з головами п’яти ОТГ області – Миколаївської, Вознесенської, Березанської, Галицинівської та Коблівської. Вони виявили бажання розвивати на своїх територіях креативні туристичні локації.

Загальна вартість проєкту, який реалізується за кошти програми Black Sea Basin, становить 900 тисяч 173 євро. З них бюджет для України – 208 тисяч 450 євро.

Фото: @fondrazvitia