У Миколаєві з’явилися перші «розумні» таблички для туристів

У центрі Миколаєва встановили перші туристичні таблички з QR-кодами та шрифтом Брайля.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Миколаївської міської ради.

"У Миколаєві почали встановлювати туристичні таблички, які розповідають про основні рекреаційні та історичні локації міста. Вони оснащені QR-кодом та NFC-чипом, просканувавши які можна дізнатися інформацію про об’єкт. Текст на табличках супроводжений двома мовами – українською, англійською – та продубльований шрифтом Брайля", – йдеться у повідомленні.

Перші таблички з металевими стелами з'явилися, зокрема, на Соборній площі та у сквері "Трояндовий" біля літер I LOVE MYKOLAIV.

Розміщення табличок – це частина проєкту MykolaivSmartRoute, який реалізує Агенція розвитку Миколаєва.

"Це пілотний проєкт зі створення навігаційного туристичного маршруту Миколаєвом. До кінця грудня будуть встановлені 16 таких табличок з QR-кодами. Наразі ми працюємо над наповненням інформаційного ресурсу відповідною інформацією, зокрема записуємо аудіоролики про туристичні об’єкти", – повідомив менеджер з комунікацій Агенції розвитку Миколаєва Євген Гомонюк.

Читайте також: Миколаїв став учасником міжнародного туристичного проєкту

Таблички виготовлені з алюмінієвого композиту та встановлені на стели з суцільного листкового металу. Декоративне оздоблення – штучне іржавіння. Дизайн всіх табличок має елементи єдиного стилю бренду "Миколаїв – місто на хвилі".

Фото: inshe.tv