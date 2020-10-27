Миколаїв став учасником міжнародного туристичного проєкту

Миколаїв бере участь у міжнародному туристичному проєкті «Туризм. Спадщина. Творчість», який реалізується в трьох країнах за підтримки ЄС. Його мета – створити туристичний кластер на базі трьох міст – Тбілісі (Грузія), Добрич (Болгарія) та Миколаїв (Україна).

Про це кореспонденту Укрінформу розповів керівник громадської організації «Фонд розвитку Миколаєва», яка виграла грантовий конкурс на реалізацію цього проєкту, Михайло Золотухін.

«Ми виграли конкурс і стали учасниками цього надзвичайно важливого проєкту «Туризм. Спадщина. Творчість», який реалізується за підтримки Євросоюзу. Він має на меті створення туристичного кластеру на базі грузинського Тбілісі, болгарського Добрича та нашого Миколаєва. Проєкт плануються реалізувати впродовж двох років. Його загальна вартість становить 900 тисяч 173 євро, з них бюджет для України – 208 тисяч 450 євро», – розповів Золотухін.

За його словами, в межах проєкту передбачено створення транскордонного туристичного маршруту, підготовку екскурсоводів, проведення тренінгів із креативного туризму та конкурсу стартапів, інвентаризацію та створення бази даних. Також заплановано розроблення туристичного порталу, проведення навчальних семінарів для місцевих органів влади, туроператорів та гідів для підвищення їхньої кваліфікації.

«Наше завдання – знайти щось спільне між нашими країнами і створити туристичний кластер на основі культурних, історичних об'єктів, того, що нас об'єднує. Треба сформувати креативний турпродукт, який буде цікавим у всіх трьох країнах», – зазначив Золотухін.

За його словами, до проєкту вже долучилася й міська влада Миколаєва. Вона має закласти його реалізацію до програми розвитку туризму міста. А також допомагати співфінансуванням на підтримку стартапів, які будуть реалізовуватися в межах виконання проєкту. Для цього міський голова Олександр Сєнкевич та ГО «Фонд розвитку Миколаєва» підписали меморандум про співробітництво щодо консолідації зусиль в цьому напрямку.

Наразі фахівці разом із громадськістю визначатимуться з конкретними напрямками у туристичній сфері Миколаєва, які б могли увійти до міжнародного кластеру. Зокрема, це може бути стародавнє городище кіммерійців «Дикий сад», низка об’єктів водного туризму, миколаївські катакомби та багато іншого.