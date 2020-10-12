Найпопулярніші туристичні локації Миколаєва отримають QR-таблички

Із пам’ятками Миколаєва туристів знайомитиме інноваційний пішохідний гід, над створенням якого зараз працюють у місті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Агенція розвитку Миколаєва у Фейсбуці.

«Незабаром у Миколаєві з’являться таблички із QR-кодами. Наша команда реалізує проєкт, який передбачає створення інноваційного туристичного пішохідного гіда із інформацією про Миколаїв та найцікавіші пам'ятки міста», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в межах проєкту встановлять інформаційні таблички з QR-кодами і NFC-чипами на 15 найпопулярніших туристичних локаціях Миколаєва. Просканувавши їх, можна дізнатися детальну інформацію про об'єкт, його історію та цікаві факти. На табличках буде розміщений текст двома мовами – українською та англійською. Також для людей зі слабким зором інформацію про об'єкт запишуть у форматі аудіогіда та продублюють шрифтом Брайля.

Дизайн табличок матиме елементи єдиного стилю бренду «Миколаїв – місто на хвилі».

Завдяки цьому проєкту жителі та гості міста зможуть глибше вивчити історію Миколаєва без допомоги екскурсоводів і перекладачів.

«Таку практику використовують у багатьох країнах. Це робить процес вивчення міста набагато простішим і цікавішим», – зазначили в агенції.

Фото: Агенція розвитку Миколаєва