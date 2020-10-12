Херсонські історичні пам’ятки продовжують обладнувати QR-табличками

У Херсоні на історичних пам’ятках з’явилися інформаційні таблички з QR-кодами та шрифтом Брайля.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє офіційний сайт Херсонської міської ради.

«Ще на 5 історичних пам’ятках у Херсоні з’явилися інформаційні таблички з QR-кодами та шрифтом Брайля… На табличках вказана інформація українською та англійською мовами. QR-код можна відсканувати камерою смартфона і отримати посилання на сайт з більш детальною інформацією про пам'ятки», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на сайті є можливість перекладу тексту вісьмома мовами: українською, англійською, російською, німецькою, французькою, польською, турецькою та китайською.

Тепер, гуляючи історичним центром міста, туристи зможуть знайти таблички з QR-кодом на таких будівлях: колишній гастрономічний магазин (зараз кафе «Ланда», вул. Суворова, 19); Херсонське відділення музичного товариства (нині школа № 16, вул. Суворова, 2); колишня громадська бібліотека (теперішній РАЦС, вул. Торгова, 24); Український народний будинок (тепер приміщення банку, вул. Потьомкінська, 20); колишня чоловіча гімназія (тепер гімназія № 20, вул. Соборна, 1); будинок Блажкова (зараз ДМШ №1, вул. Лютеранська, 18); колишній мануфактурний магазин Тотеша (нинішній «Ощадбанк», вул. Суворова, 35); будинок Сербинова (тепер кардіологічний диспансер, вул. Суворова, 35); будинок Марченко Сави і Валентини (нині Будинок вчителя, вул. Суворова 6); Італійське консульство, будинок Анжело Анатри (теперішній шахово-шашковий клуб, вул. Соборна, 18).

Як повідомлялося, ще у 2018 році Управління культури міської ради розпочало роботу з ознакування історичних будівель міста табличками з QR-кодами та шрифтом Брайля.

Фото: сторінка «Культура Херсона» у Фейсбуці