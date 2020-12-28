До Шрі-Ланки прибули перші туристи з України після відкриття кордону

Влада Шрі-Ланки дозволила в’їзд до країни туристам після заборони, яка тривала вісім місяців у зв’язку з пандемією коронавірусу (COVID-19).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє dpa.

Перший авіарейс з 180 пасажирами з України прибув до міжнародного аеропорту ім. Маттали.

Зазначається, що уряд Шрі-Ланки вирішив відкрити свої два аеропорти для туристів вперше за вісім місяців.

Згідно з місцевими карантинними правилами, гості проведуть перший тиждень у відведених готелях перед тим, як вони зможуть подорожувати на острові.

Туристи, які прибувають до країни, мають пред’явити негативний ПЛР-тест. До того ж їм необхідно буде здати ще один ПЛР-тест після прильоту та ще один (вже третій) впродовж п’яти днів після прибуття на острів.

Кількість місць для туризму буде обмежена до 12, серед яких три парки дикої природи, історичний храм та притулок для слонів.

Влада Шрі-Ланки очікує на близько 10 тис. туристів, більшість з України та РФ, впродовж наступних трьох тижнів.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, у світі виявлено 81 205 559 випадків зараження коронавірусом, зокрема, 1 773 407 летальних, одужали 57 355 677 осіб.

Фото: escape.com.au