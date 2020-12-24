Шарджа - арабська оаза посеред пустелі

Світовий туризм повільно, але пристосовується до вимог “нової реальності”

Усе більше країн відкриваються, авіакомпанії відновлюють скасовані рейси, а туристи звикають до нових вимог в’їзду до кожної з країн. Як сьогодні виглядає “нова реальність” у еміраті Шарджа, що входить до ОАЕ, на що потрібно звернути увагу при плануванні подорожі і перебуванні в ОАЕ у нашому репортажі.

Нові вимоги в’їзду в ОАЕ

Безвіз українцям для поїздки в Емірати залишається, але є кілька нових вимог, що викликані пандемією коронавірусу. По-перше, відтепер потрібно за 96 години до вильоту мати зроблений негативний тест на коронавірус. По-друге, в аеропорту Шарджі вам безкоштовно зроблять ще один тест. Тест в аеропорту роблять швидко, особливих черг непомітно. За протоколом результат має прийти протягом 48 годин з моменту здачі, але на практиці все значно швидше. За 6 годин уже можете отримати смс від міністерсва охорони здоров”я, яке й повідомляє про результат тесту. До отримання негативного результату не рекомендується залишати готель. У випадку позитивного результату, необхідно зв”язатися зі своєю страховою компанією та повідомити про страховий випадок. Далі йтиме стандрартна процедура відбування карантину та надання медичних послуг згідно протоколу вашої страховки. До речі, авіакомпанія Air Arabia, яка здійснює прямі авіарейси з Києва до Шарджі, зробила приємний бонус для своїх пасажирів - до авіаквитка включено ще й страховку від Covid. Ця страховка покриває перебування у covid-готелі, або ж лікування у місцевих клініках. Отже, як тільки ви отримали негативний результат тесту, можете спокійно насолоджуватися відпочинком.

В ОАЕ сьогодні досить суворо з дотриманням вимог безпечного туризму. Це стосується як перебування у готелях, так і торгових центрах, чи інших публічних місцях. На відміну від Європи, сьогодні тут все відкрито і працює, але з дотриманням санітарних норм і правил. По-перше, всюди обов’язковим є носіння масок, які потрібно вдягати навіть у ресторанах готелів (окрім часу, коли ви їсте) і обов’язково носити на вулиці. А ще - дотримання соціальної дистанції. Цих правил сьогодні в Еміратах дотримуються усі. Але до них звикаєш уже на другий день перебування в Еміратах і не відчуваєш дискомфорту. А хто забуває про носіння маски, в Еміратах чималенькі штрафи. І коли вам хтось скаже, що це ж некомфортно, то завжди можете відповісти — але ж все таки безпечно.

Шарджа — культурна столиця Арабського світу

Отже, Шарджа. Культурна столиця Арабського світу, де знаходиться найбільша кількість музеїв в усьому ОАЕ. Єдиний безалкогольний емірат, де заборонено продавати алкоголь навіть у готелях. Ще десять років тому гіди розповідали, що в Шаржі не вдягнеш спідницю вище коліна, або рукав вище ліктя. Сьогодні все це у минулому. Туристів тут люблять і дуже чекають. Для їх комфорту створені усі умови. Тож обмеження в одязі можуть бути хіба що під час відвідання мечетей.

Шарджа поступово наздоганяє Дубай за кількістю хмарочосів, а також з кожним роком встановлює нові рекорди за тривалістю автомобільних пробок у години пік у напрямку Дубаю. Тут з’являється все більше і більше торгових центрів та вишуканих готелів. Але разом з тим – займаються відновленням історичного культурного надбання. Наприклад, центр ремесел Еміратів, де демонструють як у давнину тут виготовляли різноманітні прикраси, або фініковий мед.

Справжньою родзинкою Шарджі є Al Noor Island або острів світла, що у перекладі з арабської. Це маленька оаза посеред міста. На острові насаджені екзотичні дерева та кущі з Азії. Гуляючи островом світла у вас виникне відчуття, що ви в Тайланді чи Шрі Ланці. А от кімната метеликів – те, що вас вразить більше за все. У великій кімнаті зі скляними стінами літають сотні метеликів. Екскурсовод розповість про їхній життєвий цикл, що вони їдять, покаже кокони з яких вони вилуплюються.

Шарджа - єдиний з семи еміратів, який має вихід як до Арабської, так і Оманської затоки. На сході емірату раджу оселитися в затишному чотиризірковому спа-готелі Oceanic Resort & SPA, який розташований на березі Оманської затоки. Це вже узбережжя Індійського океану. На обох морських узбережжях Шарджі піщані пляжі і пологий спуск до моря, що особливо важливо для сімей з дітьми. Потрібно зазначити ще одну важливу деталь - в парках і розважальних центрах багато ігор і розваг, які розраховані саме на дітей. Адже сімейний відпочинок - одна з сьогоднішніх фішок Шарджі.

Пляж готелю Oceanic Resort & SPA на узбережжі Оманської затоки

Територія Oceanic Resort & SPA досить чималенька та зелена. На окрему розповідь заслуговує кухня готелю. Великий вибір страв арабської, азійської та європейської кухонь. І усе дуже смачно. До речі, навіть за жорстких обмежень, тут не відмовились від шведського столу, на відміну від більшості готелів ОАЕ. На ресепшні та у ресторані працюють вихідці з СНД, тому тут не відчуватимете і мовного бар’єру.

Місто з майбутнього

Столиця емірату місто Шарджа – фантастично красиве місто. Воно є різним вранці і ввечері. Найпопулярніше і найвпізнаваніше місце Шарджі – це велетенська штучна лагуна Халід. Саме тут щороку у грудні проводять світовий фінал популярних змагань Formula H2O – перегони кращих екіпажів болідів на воді. Кілька днів змагань, мільйонна аудиторія глядачів в усьому світі – все це хороша промоція Шарджі.

Лагуна Халід за кілька років обзавелася кількома цікавими і тепер дуже популярними туристичними об’єктами. По-перше, це кімната метеликів на Al Noor Island (про яку вже згадувалося раніше). По-друге, тут збудували грандіозний амфітеатр на 4,5 тисячі місць. Тепер там відбуваються концерти та фестивалі. Дуже популярне місце Шарджі, особливо серед молоді – Аль Касба. Це кілометровий канал, який з’єднує дві штучні лагуни – Халід та Аль-Хан. Тут десятки різноманітних ресторанів та кафе, де можна спробувати справжньої арабської кухні. В Аль Касбі знаходиться світломузичний фонтан, який завжди приваблює дітей та дорослих різних національностей.

Аль-Касба – найпопулярніше місце центру Шарджі

Вздовж набережної Аль Маджаз ви побачите кілька десятків хмарочосів, які вранці на світанку виглядають просто фантастично: ніби казкові велетні, які оточили морську лагуну. Таке враження, що ви переноситесь у майбутнє – кожен хмарочос має особливі форми, що робить їх несхожим один на одний.

Хмарочоси Шарджі на сході сонцяДо цієї візуальної картинки варто додати незвичний арт-обʼєкт – кімнату дощу. Це унікальна атракція, яку обов’язково варто відвідати приїхавши в Емірати. Кімната дощу – це велетенський простір площею 1450 метрів, зі стелі якого постійно капає вода. Але усі, хто захоче пройти через цю стіну дощу, можуть не брати парасолі – ви неодмінно залишитесь сухими. Сенсори кімнати влаштовані так, що коли людина починає рухатись, у тому місці потік води припиняється. Ось де можна перевірити відому приказку – вийшов сухим із-під дощу.

Готелі, музеї та пустеля

Шарджа – це затишні, демократичні готелі. Тут немає пафосу Дубаю. Але зате ви відчуєте, що ви тут бажаний гість. Невеличкий нещодавно відремонтований готель Marbela Resort нагадує справжній зелений оазис посеред центру міста. Уся його територія – це одноповерхові вілли, де з кожного номера є окремий вихід на зелену терасу з власним столиком та стільцем біля вілли. Під час коронавірусних обмежень цей готель ніби спеціально створений для того, аби гості були ізольовані одне від одного. Снідати, обідати та вечеряти тут можна просто на власній терасі.

Marbella Resort – одноповерхові вілли у центрі міста

Ще одна перевага Marbella Resort – це самісінький центр міста. Звідси рукою подати до шопінг-молів, а також набережної. Хвилин 10-15 пішки і ви дійдете до Noor Island (Острова світла), знаменитого ринку Grand Bazar або Блакитні вагончики, в пішій доступності також супермаркети та торгові центри, де можна придбати сувеніри (фініки, каву, чаї, фінікову пасту, шоколад, екзотичні фрукти, горіхи з арабськими прянощами, та багато іншого). Також неподалік готелю знаходиться автобусна зупинка, звідки легко можна дістатися до будь якого емірату. Також можете скористатися таксі. До речі, Шаржинське таксі дешевше ніж, наприклад, дубайське, а рівень сервісу однаковий.

У Marbella Resort 50 вілл, нещодавно у них зроблено ремонт. Ціни тут дуже демократичні – доба перебування зі сніданком коштує всього близько 40$ за номер. Важливо, що тут вас не попросять додатково сплатити туристичні та готельні збори, як наприклад, у Дубаї. Поруч варто відвідати дуже красиву мечеть Аль Нур. Це одна з небагатьох мечетей в ОАЕ, куди дозволяють заходити не для молитви, а просто помилуватися архітектурою.

Аль Нур – одна з небагатьох мечетей в ОАЕ, куди пускають туристів

З місцевих музеїв раджу відвідати Музей ісламської цивілізації. Колись у цьому приміщенні був звичайний ринок, де торгували різноманітним крамом з човнів, які швартувались поруч. Але 2008 року влада Шарджі відкрила на цьому місці один з кращих музеїв країни. Тут зібрали унікальні речі – старовинні Корани ручної роботи, деякі з них позолочені. Унікальна інтерактивна карта показує нелегкий шлях мусульман до священного міста Мекки.

Цікаво буде відвідати історичний квартал “Серце Щарджі”, який об’єднує історичні ринки та кілька музеїв. Сьогодні він претендує увійти до Списку пам’яток ЮНЕСКО. Аби відчути колорит раджу відвідати традиційний ринок “Сук Аль Арса”. Це найстаріший ринок Арабських Еміратів. Тут продають текстиль, величезний вибір сувенірної продукції, сумки, а також прикраси. Архітектура ринку збережна такою, як це було 100 років тому. Це одне з кращих інстаграм-місць Шарджі.

Шарджа – це безумовно, пустеля. Яскраво жовтий пісок, красивий захід сонця. І звісно, сафарі на джипах. Це, безумовно, яскрава і незабутня крапка під час вашої подорожі до Шарджі. Незвичні, ніби марсіанські пейзажі, можна побачити саме тут. Тому не пожалійте витратити кошти на екскурсію до пустелі. Потім справді жалкуватимете.

Повертаючись із Шарджі до Києва, ловиш себе на думці – навіть під час пандемії можна подорожувати безпечно, якщо дотримуватися усіх правил. І якщо цих правил чітко дотримуються у країні, куди ти прямуєш на відпочинок. А у Шарджі їх справді дотримуються.

Туристам на замітку:

- для подорожі в Шарджу достатньо мати закордонний паспорт, дійсний не менше 6 місяців з моменту в’їзду в Емірати;

- з Києва до Шарджі 4 рази на тиждень здійснює польоти перший арабський лоукост авікомпанія Air Arabia;

- у вартість авіаквитка включена страховка від Covid, але туристам радять ще придбати звичайну медичну страховку з розширеним покрияттям;

- докладна інформація про туристичні об’єкти Шарджі та події є на офіційному туристичному порталі емірату.

Автор — Юлія Седлецька