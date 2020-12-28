Кількасот британських туристів втекли з-під карантину у Швейцарії

Сотні британців, які хотіли провести відпустку на швейцарському курорті, таємно залишили готелі після того, як влада розпорядилася відправити їх на 10-денний карантин.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

З 20 грудня Швейцарія перестала приймати авіарейси з Великої Британії, де була виявлена ​​мутація коронавірусу. А всі туристи, які прибули з цієї країни (а також із ПАР) у період від 14 грудня, мусили провести 10 днів у самоізоляції.

На карантин повинні були перейти 420 осіб, які прибули на гірськолижний курорт Фербір з Великої Британії, включаючи громадян Швейцарії, які повернулися на батьківщину, інформує dpa.

Зазначається, що 50 осіб з їх числа залишили Швейцарію відразу після отримання повідомлення про необхідність ізолюватися. З решти 370 туристів до 27 грудня у Фербірі перебували менше 12 осіб.

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Більшість гостей полишили готелі вночі. "Співробітники помітили відсутність гостей у номерах завдяки тому, що залишені біля дверей таці зі сніданком виявилися незайманими", - заявив Жан-Марк Сандоз - офіційний представник муніципалітету Багнес, де знаходиться курорт Фербір. За його словами, муніципалітети у Швейцарії не отримали жодної підтримки в реалізації карантинних вимог, про які було оголошено цілком раптово.

"Сім'ї з малими дітьми виявилися замкненими на 20 квадратних метрах. Це було нестерпно", - підкреслив Сандоз.

За даними видання, британці, які залишили курорт, повернулися на батьківщину, а деякі з них вирішили провести залишок відпустки в сусідній Франції. Гірськолижні спуски там закриті, однак громадянам Великої Британії не забороняється залишати готельні номери.