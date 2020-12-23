Швейцарія почала COVID-вакцинацію – перше щеплення зробили 90-річній жінці

У Швейцарії у середу зробили перше щеплення від коронавірусу препаратом компаній Pfizer/BioNTech.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Swiss Info.

Зазначається, що першою людиною, якій зробили щеплення від COVID-19 у Швейцарії стала 90-річна жителька будинку для літніх людей в регіоні Люцерн.

Основна програма вакцинації на національному рівні розпочнеться з 4 січня. В першу чергу вакцини отримають люди з групи високого ризику (старші 75 років, які страждають хронічними захворюваннями, потім старші 65 років); медичний персонал або особи, які здійснюють догляд, і є в тісному контакті з пацієнтами; люди, що мають тісні контакти з людьми з групи високого ризику; ті, хто живе або працює в комунальних установах з підвищеним ризиком спалахів.

Вакцина Pfizer/BioNTech була схвалена швейцарським регулятором охорони здоров'я на вихідних, що відкрило шлях до поставки перших 107 тисяч доз із замовлених трьох мільйонів.

Швейцарський регулятор також розглядає інші вакцини, в тому числі кандидатів від Moderna і AstraZenenca. Швейцарія з населенням 8,5 мільйона осіб замовила у цих виробників і Pfizer/BioNTech 15,8 млн доз.

Раніше про готовність вакцинуватися першим оголосив 70-річний міністр фінансів Швейцарії Улі Маурер, який входить до групи ризику за віком.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 23 грудня виявлені 78 366 297 випадків COVID-19, зокрема 1 724 039 – летальних, одужали 55 128 559 осіб.

Фото: Keystone/Urs Flueeler